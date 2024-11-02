Более 5 часов тревоги, пострадали 6 районов столицы: все об атаке на Киев 2 ноября

Россия массово атаковала Киев ударными БпЛА типа "Шахед" ночью и утром 2 ноября. В шести районах столицы зафиксировано падение обломков.

В городе повреждено большое количество жилой застройки. Также в результате атаки пострадала жилая застройка. Все, что известно о последствиях российской атаки на Киев 2 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на Киев

Около 05:00 в Киеве прогремели первые взрывы. Впрочем, в 05:30 стало известно, что БпЛА продолжают движение в направлении Киевской области. Впоследствии в ОВА сообщили о работе ПВО.

Уже в 06:46 председатель КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО по вражеским целям. Около 08:41 в Киеве снова прогремели взрывы.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. В КГВА рассказали, что ПВО уничтожила все беспилотники, которые угрожали столице.

Какие последствия атаки на Киев

В результате атаки "Шахедов" на Киев, падение обломков было зафиксировано в 6 районах города. Есть повреждения жилой застройки и частных авто. По состоянию на 10:12 спасатели ликвидировали все пожары.

Какие районы пострадали в результате атаки БпЛА:

в Соломенском районе повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов, также пострадали 5 автомобилей;

повреждено остекление и внешняя отделка нескольких жилых домов, также пострадали 5 автомобилей; в Святошинском районе ликвидирован пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Из дома эвакуированы 18 человек, на территории частной застройки повреждено нежилое помещение.

ликвидирован пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Из дома эвакуированы 18 человек, на территории частной застройки повреждено нежилое помещение. в 22-этажном жилом доме в Голосеевском районе частично повреждено остекление нескольких квартир;

частично повреждено остекление нескольких квартир; в Днепровском районе возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов;

возникли локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов; в Шевченковском районе ликвидирован пожар между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 квадратных метра.;

ликвидирован пожар между 3 и 4 этажами недействующего многоэтажного здания на площади 2 квадратных метра.; в 8-этажном жилом доме в Печерском районе поврежден балкон.

Также в патрульные полиции Киева сообщили, что затруднено движение транспорта в направлении города Ирпень, из-за падения части БпЛА на трассу Р-30

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

Сколько людей пострадало в Киеве

По предварительной информации, пострадал только 1 человек. В полиции Киева уточнили, что госпитализирован патрульный полицейский, который оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе. Он получил отравление средствами горения.

Заметим, что по информации от городского головы Виталия Кличко, в Святошинском районе пострадали два человека.

Какой была реакция Зеленского на атаку

Владимир Зеленский отметил, что постоянные атаки на мирные города Украины доказывают, что давление партнеров на Россию недостаточно. Президент отметил, что удары и повреждения были также на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине.

Зеленский поблагодарил украинских защитников неба и отметил, что в этом году чуть ли не каждую ночь, а иногда и утро и день – угроза "Шахедов".

"Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, который дает им нерешительность свободного мира", – подчеркнул президент.