Во время ночной российской атаки в метро Киева укрывались почти 17 тысяч человек

Ночью понедельника, 23 июня, Россия комбинированно атаковала Киев. Во время очередного обстрела станции столичного метро стали укрытием для почти 17 000 человек.

Среди них – более 1 000 детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Смотрите также Комбинированная атака по Киеву 23 июня: есть значительные разрушения, погибли люди

Что известно о работе метро

Среди поврежденных в результате ночной российской атаки зданий – выход № 8 станции метро "Святошин", что к Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста.

Обратите внимание! 46 подземных станций метро работают круглосуточно в режиме укрытия – во время воздушной тревоги открыты все вестибюли, а дежурный персонал находится на платформе. На станциях есть стулья, модульные скамейки и одеяла, однако работники советуют брать с собой теплые вещи и пледы.

Повреждена станция метро "Святошин": смотрите фото

К ликвидации последствий привлечено более 20 работников и специальная техника. Сейчас выход закрыт, о возобновлении работы вестибюля сообщат дополнительно. График работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.

Напомним, после ночного обстрела из-за перекрытия движения на улице Ивана Выговского изменены маршруты общественного транспорта.