Не хватает ракет ПВО, – в МВД прокомментировали массированную российскую атаку на Киев

В ночь на 24 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину ракетами и "Шахедами". На этот раз оккупанты ударили по Киеву.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали комбинированную атаку России на столицу. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что говорят в МВД о российской атаке на Киев

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Украине не хватает сил ПВО, чтобы сбить столь большое количество ракет и дронов. Заметим, что в результате российской атаки погибли по меньшей мере 9 человек. Предварительно, еще 10 человек могут искать под завалами.

В то же время заведующий отделением политравмы одной из столичных больниц Евгений Баценко сообщил, что все 15 из 44 пациентов, поступивших в больницу из-за того, что пострадали от атаки россиян, были в тяжелом состоянии, сейчас в таком состоянии находятся два человека. У них минно-взрывные и осколочные травмы.

Кроме этого, этой ночью уже в пятый раз получила повреждения станция метро "Лукьяновская", в частности поврежден стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, также посечено название станции.

В метрополитене отметили, что специалисты активно работают над устранением последствий. Ограждены некоторые участки вестибюля, но пассажирские перевозки происходят безопасно. Станция работает согласно графику в обычном режиме.