28 июля, 03:28
Киев атаковали беспилотники врага: есть последствия и много пострадавших
Основні тези
- Ночью 28 июля российская армия атаковала Киев и Киевскую область дронами, объявлена воздушная тревога.
- В Дарницком районе пострадали много людей, один в тяжелом состоянии, повреждена многоэтажка.
Российская армия нанесла удар многими БпЛА по Украине ночью 28 июля. Под прицелом был и Киев и Киевская область.
У КГВА обнародовали информацию о первых известных последствиях. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
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Воздушная атака на Киев 28 июля: что известно о последствиях?
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:15, это было еще 27 июля. С тех пор несколько часов столице угрожали ударные БпЛА врага, власть сообщала о работе сил противовоздушной обороны против "Шахедов".
Ближе к 3 утра стало известно, что в городе есть последствия атаки.
- Руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко написал о 8 пострадавших в Дарницком районе. Среди них 1 человек в тяжелом состоянии.
- В сети отмечают, что дрон или обломки упали возле многоэтажки. Власти ранее также указывали, что выбиты окна в жилой многоэтажке.
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