Киев атаковали беспилотники врага: есть последствия и много пострадавших

Российская армия нанесла удар многими БпЛА по Украине ночью 28 июля. Под прицелом был и Киев и Киевская область.

У КГВА обнародовали информацию о первых известных последствиях. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

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Воздушная атака на Киев 28 июля: что известно о последствиях?

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 22:15, это было еще 27 июля. С тех пор несколько часов столице угрожали ударные БпЛА врага, власть сообщала о работе сил противовоздушной обороны против "Шахедов".

Ближе к 3 утра стало известно, что в городе есть последствия атаки.

Руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко написал о 8 пострадавших в Дарницком районе. Среди них 1 человек в тяжелом состоянии.

в Дарницком районе. Среди них 1 человек в тяжелом состоянии. В сети отмечают, что дрон или обломки упали возле многоэтажки. Власти ранее также указывали, что выбиты окна в жилой многоэтажке.

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