Киев – приоритетная цель врага, – Шаманов рассказал детали ночной атаки на столицу

Ночью 30 мая россияне атаковали столицу Шахедами. Плотность воздушных атак Киева считается не на дни, а на часы.

Об этом 24 Каналу заявил спикер КГВА Михаил Шаманов. Он отметил, что за последние 24 часа враг трижды бил по столице.

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"Киев был и остается приоритетной стратегической целью врага", – подчеркнул Шаманов.

Россияне постоянно изменяют тип вооружения. После комбинированной ракетно-дроновой атаки, а затем баллистической, ночью 30 мая оккупанты применили барражирующие боеприпасы. Это уже 17 атака на столицу за май.

Для того чтобы держать в напряжении киевлян, терроризировать и, собственно, уничтожать все украинское,

– отметил представитель КГВА.

Ночное нападение было массированным, с нескольких сторон и в несколько волн. По предварительным данным, защитники уничтожили 29 вражеских беспилотников. Сейчас информация о жертвах и разрушениях в разных районах столицы уточняется.

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Последствия атаки

В телеграм-канале Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате атаки 1 человек погиб и еще 7 получили ранения разной степени тяжести.

Из-за падения обломков в Голосеевском районе началось возгорание на последних двух этажах многоэтажки. Оттуда эвакуировали более двух десятков жителей.

"Вероятно, разрушены перекрытия между этажами. Сейчас продолжаются поисковые работы в отношении людей под возможными завалами", – рассказал Михаил Шаманов.

В Печерском районе Киева обломки повредили автомобили, в Дарницком – также повреждены авто и загорелся частный дом. В Днепровском районе столицы пылающие обломки упали на зеленую зону, а в Подольском – на нежилую застройку. В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

"Сразу, как только было зафиксировано падение обломков, на места выехали экстренные службы", – сказал спикер КГВА.

Атака на Киев 30 мая