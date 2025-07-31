Россия осуществила массированную атаку на Киев в ночь на 31 июля. В частности, было попадание в многоквартирный дом в Святошинском районе.

Падение ракеты было в районе 5-го этажа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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"Падение вражеской ракеты было прямым, в районе 5-го этажа. Листья обгоревшие на деревьях. Это как раз траектория падения этой ракеты, которая зашла в этот дом", – отметил он.

По словам министра внутренних дел, на момент взрыва некоторые из людей находились в кроватях, некоторые – в коридорах. Их заваливало бетонными плитами.

Напомним, в столице ночью 31 июля российские оккупанты выпустили 300 дронов и 8 ракет. В результате ночного обстрела Киева есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. По состоянию на сейчас известно, что Россия убила шесть человек, среди них – шестилетний мальчик и его мама.