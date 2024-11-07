Забитые людьми станции и вагоны: в киевском метро из-за воздушной тревоги возник коллапс

В Киевском метро 7 ноября из-за воздушной тревоги возник коллапс. Люди заполонили станции и вагоны метро.

На некоторых линиях невозможно было попасть в вагоны вообще. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал.

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Как произошел коллапс в киевском метро

В Киеве традиционно после воздушной тревоги образовались очереди на вход в вагоны. Тревога в столице звучала в течение 8 часов.

На станции "Оболонь" и на "синей ветке" попасть в поезда, идущие в сторону центра было почти невозможно. На левом берегу Киеве людей на перронах было так же много.

Коллапс в киевском метро: фото из соцсетей

"Красная линия" метро открывается после отмены тревоги и ориентировочно за 10 минут до прибытия первого поезда, отметили в КГГА.

Поезда некоторое время курсировали с более длинными интервалами, чем обычно. "Красная" линия – 5-6 минут, а "синяя" и "зеленая" – 10 минут. С 9:10 привычные интервалы в 3 минуты восстановились.

Напомним, 7 ноября Россия атаковала Киев "Шахедами". Враг наносил удары по столице в несколько волн, начиная с полуночи. В результате очередной атаки российских БпЛА на Киев в шести районах столицы зафиксировано падение обломков.

Обломки вызвали пожары и повреждения в жилых домах и на гражданских объектах. В результате атаки пострадал один человек.