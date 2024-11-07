На деяких лініях неможливо було потрапити у вагони взагалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал.

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Як стався колапс у київському метро

У Києві традиційно після повітряної тривоги утворилися черги на вхід до вагонів. Тривога у столиці лунала впродовж 8 годин.

На станції "Оболонь" та на "синій гілці" потрапити до потягів, що йдуть у бік центру було майже неможливо. На лівому березі Києві людей на перонах було так само багато.

Колапс у київському метро: фото з соцмереж

"Червона лінія" метро відкривається після скасування тривоги та орієнтовно за 10 хвилин до прибуття першого поїзда, зазначили у КМДА.

Поїзди певний час курсували з довшими інтервалами, ніж зазвичай. "Червона" лінія – 5 – 6 хвилин, а "синя" та "зелена" – 10 хвилин. З 9:10 звичні інтервали у 3 хвилини відновилися.

Нагадаємо, 7 листопада Росія атакувала Київ "Шахедами". Ворог завдавав ударів по столиці в декілька хвиль, починаючи з опівночі. Внаслідок чергової атаки російських БпЛА на Київ у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Уламки спричинили пожежі та ушкодження в житлових будинках та на цивільних об'єктах. Внаслідок атаки постраждала одна людина.