Как сообщил президент Владимир Зеленский, враг запустил по столице значительное количество дронов, в том числе реактивных. Там продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Реакция Зеленского

Глава государства подчеркнул, что российская армия сознательно превращает в мишени объекты фармацевтики, заправки, железную дорогу, связь и торговые центры. Помимо Киева, под ударами оказались города и населенные пункты в восьми областях Украины.

Параллельно в ходе встреч в рамках Генеральной Ассамблеи ООН украинская сторона работает над сохранением поддержки и введением новых санкций против агрессора.

Фактически все наши партнеры соглашаются, что, когда наносятся такие удары, пока эта террористическая война продолжается, не время для слабости,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность того, чтобы ограничения ощутили на себе российские элиты.

Важно, чтобы санкции стали сигналом для России и, в частности, ее олигархов, что войну нужно заканчивать, а не пересиживать,

– добавил Зеленский.

Напомним, с ночи в Киеве раздавались взрывы. Атака продолжилась и днем. Многочисленные последствия фиксируются в разных районах столицы, в частности в Святошинском: трое человек пострадали в результате падения обломков на территорию нежилого сектора. Там также обломки могли упасть на территорию учебного заведения.

Всего известно о двух погибших и как минимум 25 пострадавших в результате российского террора в Киеве.