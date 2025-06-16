Россияне в ночь на 16 июня атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Вследствие этого есть разрушения гражданской инфраструктуры, пострадал человек.

Спасатели ликвидируют последствия на месте удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Киев и ряд областей: где была тревога

Какие последствия атаки на Киевскую область

По данным ОВА, из-за ночной атаки в Обуховском районе Киевской области 60-летний мужчина получил ранения, у него зафиксировали резаные раны на руках и лице. Ему удалось оказать помощь на месте.

Поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Более подробная информация позже,

– написал Калашник.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, ночью в Киеве и области слышали взрывы из-за атаки вражеских "Шахедов". В областной военные администрации сообщали о работе сил противовоздушной обороны по целям, последствий не указывали.