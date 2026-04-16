"Детей из-под завалов достаньте!": жуткие истории очевидцев массированной атаки

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 16 апреля. Под ударом оказался ряд городов, в частности, взрывы слышали жители Киева, Днепра и Одессы.

Что известно о массированной атаке по Украине и какие истории рассказывают очевидцы российского террора, пишет 24 Канал.

Что атаковала Россия?

Россия осуществила массированную комбинированную атаку против Украины, применив сотни беспилотников, десятки крылатых и баллистических ракет, общее количество которых, по данным Воздушных сил, составляет ориентировочно 703 цели.

В целом силы ПВО обезвредили или ликвидировали 667 вражеских целей, среди них – 31 ракета и 636 ударных беспилотников. Больше всего пострадали Киев, Одесса и Днепр, там есть жертвы среди гражданского населения.

В Одессе, по данным местных властей, в результате российской атаки повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В то же время в Киеве фиксируют разрушения в по меньшей мере трех районах города.

В еще двух районах, Днепровском и Шевченковском, зафиксировали падение обломков, без сообщений о повреждениях. В Днепре, по словам городского головы, повреждено ориентировочно 30 зданий, выбиты окна.

Что рассказывают очевидцы об атаке?

Местный житель Днепра Олег рассказал корреспондентам Общественного, что он и его семья услышали взрывы ночью во время сна. По его словам, громко было по меньшей мере дважды. Мужчина предполагает, что атаковали именно баллистикой.

Все разбомбило, потолок, стеклопакеты, стены, балконы, двери межкомнатные. Мы спали и был большой взрыв, посыпалось стекло. Потом второй взрыв. Дочку мою посекло. Мы побежали сразу в подвал, было очень страшно,

– сообщил он сообщил журналистам.

Указывают, что квартира Олега расположена недалеко от эпицентра взрыва, внутри все засыпано стеклом, кирпичом и штукатуркой. В квартире также, согласно обнародованной информации, выбиты межкомнатные стены.

Также о жутких впечатлениях после обстрела рассказала жительница Киева Татьяна. По ее словам, она очень испугалась вместе со своей собакой после серии взрывов. В то же время женщина до сих пор не может найти котов в разрушенном доме.

Предположительно, животные где-то спрятались. В здании выбиты окна. По ее словам, такие серьезные повреждения произошли именно после третьего попадания. Также пострадали близкие Татьяны, из-за ранений их госпитализировали в больницу.

У меня еще дочь была в отеле с зятем. Их забрала скорая. У нее порезы сильные, травма колена. У него нога и голова, повезли зашивать,

– рассказала женщина.

Жительница Подольского района рассказала, что сначала слышала работу сил ПВО, однако, к сожалению, сбить его не удалось. По ее словам, она выглянула в окно и увидела, что российский дрон летел прямо в направлении их дома.

Сразу после удара жители дома начали ходить к соседям, чтобы узнать, нужна ли помощь. Другой житель этого же района рассказал о серьезном повреждении квартиры, весь пол покрыт стеклом.

"Кроме стен ничего нет. Оконные рамы пролетели над женой. Мы чудом не пострадали. Ходили по стеклу в первые минуты, то ноги немного порезаны. Здесь было много без сознания людей, было много скорых", – говорит Владимир.

В то же время жительница Одессы Татьяна рассказала, что сразу после громких звуков собрала документы и побежала в укрытие. По ее словам, произошло сразу несколько попаданий. У женщины также есть серьезные повреждения квартиры.

Снова началась тревога, снова прилетело. У меня там попадало все, что можно... Люди кричали: "Детей из-под завалов достаньте!". Ребенок умер, мама кричала, чтобы он был жив... Это страшно,

– вспоминает Татьяна.

Любовь из Одессы также рассказывает, что после взрывов сразу побежала в ближайшее укрытие. По ее словам, из-за российского обстрела потеряла подругу, которая проживала на третьем этаже многоквартирного дома.

"Знакомая погибла на третьем этаже моя хорошая. Я ей вчера предлагала переночевать у меня, а она говорит: "Я пойду домой, очень хочу спать". Заснула – и навеки уснула", – объясняет женщина.

Что известно о жертвах в результате атаки?