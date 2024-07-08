Обломки ракет упали в 3 районах Киевской области: есть пострадавшие

Утром, 8 июля, враг совершил массированную атаку на Киев и область. Обломки ракет упали по меньшей мере в трех районах.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. К сожалению, в результате этого есть раненые.

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Последствия удара по Киевской области

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ракетной атаки на Киевщину. По оперативной информации, попаданий в жилую и критическую инфраструктуру на территории Киевщины не зафиксировано. Уже есть информация о двух пострадавших, которые получили осколочные ранения.

Фиксируются падения обломков в трех районах области. Есть возгорания травяной и лесной подстилки. Все оперативные службы уже работают над ликвидацией и фиксацией последствий ударов,

– сказал он.

Никакой дополнительной информации о ситуации в области обнародовано не было. Детали вражеского обстрела и последствий для гражданского населения Киевщины, как отметил Кравченко, будут обнародованы позже.

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме

К слову, Кличко в 10:36 написал о вызов медиков в Соломенском районе. На место отправилась бригада. После взрывов над городом поднимается дым.

В 10:39 Воздушные силы повторно призвали киевлян находиться в укрытиях. Они предупредили о вероятных громких звуках – работу ПВО по вражеским ракетам. На Севере зафиксировано две группы крылатых Х-101 с востока и с запада на Киев.

Уже в 10:44 в городе снова слышали взрывы. Отмечается, что их было около 5. Зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Предварительно есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.