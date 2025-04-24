У сегодняшнего удара по Киеву была только одна цель, – экс-руководитель разведки

Россия провела очередную массированную атаку по Украине. Под ударом оказались ряд городов, но основные усилия враг направил на Киев, куда летели десятки ракет и дронов.

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что такими обстрелами россияне пытаются реализовать свой план "достижения мира". Его условия они передают через Стива Уиткоффа Дональду Трампу.

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Главная цель атаки

Владимир Путин надеялся, что он сможет нажать на Трампа, а тот заставит Владимира Зеленского подписать соглашение, которое выгодно только России. Но такой план не сработал. Это было понятно сразу, ведь президент даже не имеет полномочий признавать какие-то территории российскими без согласования парламента.

Путин об этом знал, поэтому, чтобы как-то сломать позицию Украины, решил сначала нанести удары по стратегическим направлениям на фронте. Так хотел склонить Киев к соглашению. А тогда подготовил комплексный, комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами,

– подчеркнул генерал армии.

Все это делалось для того, чтобы продолжить террор, показать, что он имеет ресурс и дальше будет убивать гражданских, несмотря что среди них есть дети, простые украинцы. Это важно, чтобы заставить украинское общество хотеть переговоров и договоренностей с Кремлем.

Путин не раз цинично заявлял, что якобы готов к перемирию и переговорному процессу, но увидел, что этот механизм не работает по его сценарию. Поэтому решил прибегнуть к хорошо знакомой тактике массированных ударов.

К атаке долго готовились

Глава Кремля учел много факторов, прежде чем нанести удар. Россияне запустили ракеты в момент, когда президента не было в Украине. Также это произошло сразу после атаки беспилотников на завод по производству "Шахедов" и на арсенал с боеприпасами.

Россияне хотели показать, что могут бить системно. Так, они долго готовились, нужно было подготовить ракеты, снарядить самолеты – все это быстро не развернешь, поэтому было несколько недель подготовки,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Украина об этом знала и там, где возможно, действовала на опережение. Эффективно отработали системы ПВО, особенно в столице. Удалось отбить атаку, но, конечно, есть попадания, потому что обезвредить 100% целей – нереально. К сожалению, из-за этого есть жертвы среди киевлян.

Заметим, в результате атаки погибли 8 человек, более 70 пострадали. Больше всего разрушений в Святошинском районе. Там люди оказались под завалами. В МВД сообщили, что погибли двое детей из одной семьи.

Президент прервал свою поездку в ЮАР и вернулся в Киев. Он отметил, что это была одна из самых наглых и самых сложных атак России. Зеленский напомнил, что прошло более 40 дней с тех пор, как Путин якобы согласился на перемирие.