У сегодняшнего удара по Киеву была только одна цель, – экс-руководитель разведки
- Россия провела массированную атаку на Киев, используя ракеты и дроны.
- В результате обстрела погибли 8 человек, более 70 пострадали, больше всего разрушений в Святошинском районе
- Атака была частью плана Путина, который он хочет реализовать во время мирных переговоров.
Россия провела очередную массированную атаку по Украине. Под ударом оказались ряд городов, но основные усилия враг направил на Киев, куда летели десятки ракет и дронов.
Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что такими обстрелами россияне пытаются реализовать свой план "достижения мира". Его условия они передают через Стива Уиткоффа Дональду Трампу.
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Главная цель атаки
Владимир Путин надеялся, что он сможет нажать на Трампа, а тот заставит Владимира Зеленского подписать соглашение, которое выгодно только России. Но такой план не сработал. Это было понятно сразу, ведь президент даже не имеет полномочий признавать какие-то территории российскими без согласования парламента.
Путин об этом знал, поэтому, чтобы как-то сломать позицию Украины, решил сначала нанести удары по стратегическим направлениям на фронте. Так хотел склонить Киев к соглашению. А тогда подготовил комплексный, комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами,
– подчеркнул генерал армии.
Все это делалось для того, чтобы продолжить террор, показать, что он имеет ресурс и дальше будет убивать гражданских, несмотря что среди них есть дети, простые украинцы. Это важно, чтобы заставить украинское общество хотеть переговоров и договоренностей с Кремлем.
Путин не раз цинично заявлял, что якобы готов к перемирию и переговорному процессу, но увидел, что этот механизм не работает по его сценарию. Поэтому решил прибегнуть к хорошо знакомой тактике массированных ударов.
К атаке долго готовились
Глава Кремля учел много факторов, прежде чем нанести удар. Россияне запустили ракеты в момент, когда президента не было в Украине. Также это произошло сразу после атаки беспилотников на завод по производству "Шахедов" и на арсенал с боеприпасами.
Россияне хотели показать, что могут бить системно. Так, они долго готовились, нужно было подготовить ракеты, снарядить самолеты – все это быстро не развернешь, поэтому было несколько недель подготовки,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Украина об этом знала и там, где возможно, действовала на опережение. Эффективно отработали системы ПВО, особенно в столице. Удалось отбить атаку, но, конечно, есть попадания, потому что обезвредить 100% целей – нереально. К сожалению, из-за этого есть жертвы среди киевлян.
Заметим, в результате атаки погибли 8 человек, более 70 пострадали. Больше всего разрушений в Святошинском районе. Там люди оказались под завалами. В МВД сообщили, что погибли двое детей из одной семьи.
Президент прервал свою поездку в ЮАР и вернулся в Киев. Он отметил, что это была одна из самых наглых и самых сложных атак России. Зеленский напомнил, что прошло более 40 дней с тех пор, как Путин якобы согласился на перемирие.