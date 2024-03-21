Траектория ракет была сложная, – Гуменюк назвала особенность российской атаки

В ночь на 21 марта российские захватчики атаковали Украину 31 ракетой. Основным направлением вражеского удара стала столица. Российские ракеты совершали маневры.

Да, траектория была сложной. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Вражеские ракеты маневрировали

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Полковник отметила, что Юг на этот раз находился в боевой работе. Впрочем, больше это касалось именно отслеживания следования ракет.

Траектория ракет была сложная. Маневры осуществляли, пытались обойти системы противовоздушной обороны. Поэтому работали по всей стране фактически,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Спикер добавила, что также наши военные наблюдали повышенную активность беспилотной вражеской разведки. В частности, в среду в конце светового дня в акватории Черного моря силами ПВО было уничтожено два SuperCam. Российские дроны заходили из акватории ближе к побережью, пытаясь собрать максимум информации.

В общем активность беспилотной разведки, в частности в нашей зоне ответственности, достигла 147 единиц в сутки. Это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50,

– отметила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

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