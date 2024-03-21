Траектория ракет была сложная, – Гуменюк назвала особенность российской атаки
В ночь на 21 марта российские захватчики атаковали Украину 31 ракетой. Основным направлением вражеского удара стала столица. Российские ракеты совершали маневры.
Да, траектория была сложной. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Вражеские ракеты маневрировали
Полковник отметила, что Юг на этот раз находился в боевой работе. Впрочем, больше это касалось именно отслеживания следования ракет.
Траектория ракет была сложная. Маневры осуществляли, пытались обойти системы противовоздушной обороны. Поэтому работали по всей стране фактически,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Спикер добавила, что также наши военные наблюдали повышенную активность беспилотной вражеской разведки. В частности, в среду в конце светового дня в акватории Черного моря силами ПВО было уничтожено два SuperCam. Российские дроны заходили из акватории ближе к побережью, пытаясь собрать максимум информации.
В общем активность беспилотной разведки, в частности в нашей зоне ответственности, достигла 147 единиц в сутки. Это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50,
– отметила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.
Коротко об атаке России на Украину 21 марта
- Воздушные силы сообщили, что в ночь на 21 марта агрессор атаковал из Волгодонска и Энгельса 31 ракетой.
- В частности, оккупанты ударили 2 баллистическими/аэробаллистическими "Искандер-М" (KN-23), Х-47М2 "Кинжал", а еще 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев.
- К отражению вражеского воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны.
- "В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине", – заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
- В результате ракетного обстрела в Киеве пострадали 13 человек. В частности, 11-летняя девочка. Ее и 38-летнего мужчину госпитализировали.