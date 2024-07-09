Подъезд просто "сложился": в Киеве после атаки россиян обвалилась часть поврежденного дома

Вчера, 8 июля, оккупационные войска массированно обстреляли Киев, повреждения были сразу в нескольких районах. В результате сегодня утром во время разбора завалов обвалилась часть дома на улице Сальского.

Так, на улице Сальского в Шевченковском районе столицы, обвалилась часть дома. Спасатели как раз разбирали завалы после вчерашней атаки россиян.

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В Шевченковском районе обвалился жилой дом

Так, на улице Сальского, где работали спасатели, обвалилась часть дома. Вчера там "сложился" подъезд жилой пятиэтажки, разрушено примерно 17 квартир. А их жители оказались под завалами, которые сразу отправились разбирать местные жители и ГСЧС.

На улице Сальского в Киеве произошел обвал: смотрите видео

Кроме того, рядом пострадали и другие подъезды дома. Их жителей эвакуировали. Также разрушениям подверглись близлежащие дома. Местные жители уже начали закрывать выбитые стекла и двери подручными средствами.

Известно, что во избежание еще одного неконтролируемого обвала, аварийная служба разрушает остатки дома.

Ликвидация последствий в Шевченковском районе: смотрите видео

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К слову, утром 9 июля в ГСЧС сообщили, что количество жертв в результате удара по Киеву возросло до 27 человек, среди них – 4 ребенка. Также известно о 117 пострадавших, спасти удалось 11 человек.