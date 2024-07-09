Так, на вулиці Сальського в Шевченківському районі столиці, обвалилася частина будинку. Рятувальники саме розбирали завали після вчорашньої атаки росіян.

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У Шевченківському районі обвалився житловий будинок

Так, на вулиці Сальського, де працювали рятувальники, обвалилася частина будинку. Вчора там "склався" під'їзд житлової п'ятиповерхівки, зруйновано приблизно 17 квартир. А їхні мешканці опинилися під завалами, які одразу вирушили розбирати місцеві мешканці та ДСНС.

На вулиці Сальського у Києві стався обвал: дивіться відео

Крім того, поруч постраждали й інші під'їзди будинку. Їхніх мешканців евакуювали. Також руйнувань зазнали довколишні будинки. Тамтешні жителі вже почали закривати вибиті шибки та двері підручними засобами.

Відомо, що аби уникнути ще одного неконтрольованого обвалу, аварійна служба руйнує залишки будинку.

Ліквідація наслідків у Шевченківському районі: дивіться відео

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, уранці 9 липня в ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по Києву зросла до 27 осіб, серед них – 4 дитини. Також відомо про 117 постраждалих, врятувати вдалося 11 осіб.