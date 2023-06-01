Оккупанты обстреляли Киев ракетами,среди жертв и пострадавших дети: хронология 463 дня войны

О новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на поле боя, в тылу и международной арене, главных событиях 1 июня рассказывает 24 Канал.
Обратите внимание Россия ударила по Киеву ракетами в День защиты детей: все, что известно об атаке07:15
В КГВА уточнили, что в результате обстрела в Киеве погиб один ребенок, еще один травмирован. Всего известно о 3 жертвах. 10 человек пострадали.05:10
В КГВА написали, что ракеты в Киев улетели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены.04:45
В КГВА показали фото последствий падения обломков в Днепровском районе.
Последствия атаки россиян / Фото КГВА
04:25
Кличко отметил, что
в Днепровском и Деснянском районах 14 раненых, из них госпитализировали – 9, еще 5 получили помощь на месте.04:15
По информации журналистов 24 Канала, обломки сбитой вражеской цели попали в Киеве в детскую поликлинику и соседние дома. Укрытие там было, и люди к нему направлялись, к сожалению, укрыться успели не все.04:10
Отбой воздушной тревоги. В КГВА уточнили возраст погибших детей Им 5 – 6 и 12 – 13 лет.04:05
Кличко со ссылкой на спасателей сообщил, что среди погибших в Деснянском районе двое детей. В Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших.04:00
В КМВА сообщили, что в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 травмированных.03:55
Местные власти опубликовали первые фото с места падения обломков в Деснянском районе.
В результате российской атаки есть жертва и пострадавшие / КГВА03:50
Отбой в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.03:45
Кличко написал, что спасатели подтверждают информацию о падении обломков на поликлинику в Деснянском районе. Также вылетели стекла в многоэтажке. Возгораний нет. Информация о пострадавших уточняется. В КГВА отметили, что, предварительно, погиб человек и еще 3 получили ранения различной тяжести.03:35
Мэр уточнил, что госпитализированы двое.03:30
Кличко отметил, что в Днепровском районе есть один госпитализированный.03:25
РосСМИ сообщили, что в Белгородской области якобы "отработало ПВО". Связано ли это с атакой на Киев, – пока неизвестно.03:20
По данным КГВА, в Деснянском районе Киева в результате падения обломков повреждена одна из поликлиник. "Еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги", – добавил Кличко.03:15
Кличко сообщил о вызове в Днепровском районе столицы: Соответствующие службы направляются на место. В КГВА уточнили, что предварительно в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля.03:00
Почти сразу после объявления тревоги дымоходы услышали взрывы. Впоследствии в КМВА отметили, что в столице работает ПВО. Позже это подтвердил и Виталий Кличко.03:15
Украина получит от США ракеты AIM-7 Sparrow
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В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой. Немного погодя сирены прозвучали и в Запорожской.01:33
Президент Хорватии Зоран Миланович 31 мая приравнял украинский лозунг "Слава Украине" к возгласам хорватского террористического движения, действовавшему во время Второй мировой войны. В МИДе уже отреагировали. Спикер Олег Николенко опубликовал скриншот новости со словами Милановича, на котором отметил наше поздравление и национальный возглас хорватов: "Živjela Hrvatska!" ("Да здравствует Хорватия!" – 24 Канал.)00:06
Накануне бойцы РДК рассказали о своих достижениях. В частности, отметили, что за сутки им удалось взять под контроль на Белгородщине участок, площадью больше Бахмута. Кроме того, бойцы "затрофеили" российский БТР, стрелковое оружие, получили секретную документацию и взяли пленника.00:03
В Белом доме заявили, что уверены в том, что Украина не будет атаковать территорию России с помощью F-16. В то же время подчеркнули, что не вмешиваются и не указывают нашему государству, какие цели поражать или не поражать. Украинские власти сами принимают дальнейшие шаги.