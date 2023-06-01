Оккупанты обстреляли Киев ракетами,среди жертв и пострадавших дети: хронология 463 дня войны

В ночь на 1 июня российские террористы в очередной раз атаковали столицу Украины. К сожалению, в результате обстрелов оккупантов погибли люди, в частности, ребенок.

О новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на поле боя, в тылу и международной арене, главных событиях 1 июня рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Россия ударила по Киеву ракетами в День защиты детей: все, что известно об атаке

В КГВА уточнили, что в результате обстрела в Киеве погиб один ребенок, еще один травмирован. Всего известно о 3 жертвах. 10 человек пострадали.В КГВА написали, что ракеты в Киев улетели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены.В КГВА показали фото последствий падения обломков в Днепровском районе.

Последствия атаки россиян / Фото КГВА

Кличко отметил, чтов Днепровском и Деснянском районах 14 раненых, из них госпитализировали – 9, еще 5 получили помощь на месте.По информации журналистов 24 Канала, обломки сбитой вражеской цели попали в Киеве в детскую поликлинику и соседние дома. Укрытие там было, и люди к нему направлялись, к сожалению, укрыться успели не все.Отбой воздушной тревоги. В КГВА уточнили возраст погибших детей Им 5 – 6 и 12 – 13 лет.Кличко со ссылкой на спасателей сообщил, что среди погибших в Деснянском районе двое детей. В Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших.В КМВА сообщили, что в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 травмированных.Местные власти опубликовали первые фото с места падения обломков в Деснянском районе.

В результате российской атаки есть жертва и пострадавшие / КГВА