Ночная атака Киева: в ликвидации последствий вражеского обстрела помогали вертолеты ГУР

В Оболонском районе Киева в результате ночной атаки врага 10 июня возник масштабный пожар. На помощь тушить огонь прилетела авиация ГУР МО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины и ГСЧС Украины.

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Как авиация ГУР помогала тушить пожар в Киеве после атаки

В украинской разведке рассказали, что по приказу генерал-лейтенанта Кирилла Буданова авиация ГУР была немедленно привлечена к ликвидации последствий вражеской атаки по Киеву, которая произошла ночью 10 июня.

К операции привлекли 2 многоцелевых вертолета Ка-32. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн,

– рассказали в ГУР.

Как авиация ГУР помогала тушить пожар в Киеве после вражеской атаки / Видео ГУР МО

О воздушной операции также рассказал командир авиационного подразделения ГУР МО Украины с позывным "Маэстро".

"После варварских прилетов по Киеву мы зафиксировали крупные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Я доложил генерал-лейтенанту Буданову о нашей готовности оказать помощь гражданскому населению. Получил команду – немедленно на вылет. Он мне сказал: "Мы должны защитить Киев и киевлян", – отметил "Маэстро".

По словам командира авиационного подразделения, украинская разведка вошла в контакт с ГСЧС Украины, а слаженные действия позволили ликвидировать масштабный пожар за 3 часа. В конце концов удалось спасти 3 промышленных предприятия.

Кирилл Буданов также высоко оценил работу авиаторов Главного управления разведки.

Мы не только боремся с врагом на фронте, но и защищаем жизни украинцев. Наш долг – сделать максимум там, где мы есть, всеми имеющимися средствами,

– отметил генерал.

В ГСЧС Украины добавили, что в Киеве на ликвидации последствий ночных ударов России работают не только спасатели, но и привлечена мощная специальная техника: на земле и воде – пожарные работы и катер ГСЧС, в небе – вертолеты ГУР.

"Эта техника усиливает чрезвычайников, помогает безопасно и эффективно преодолевать последствия вражеской атаки на всех локациях", – отметили спасатели.

Как работает специальная техника в ликвидации последствий вражеского обстрела Киева / Видео ГСЧС Украины

Сейчас работы по ликвидации последствий вражеского обстрела в столице продолжаются.