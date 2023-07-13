В Киеве от падения обломков дрона сгорела квартира и гараж: появились фото
Источник:"Киев 24"
Ночью 13 июля в Киеве обломок уничтоженного дрона попал в пятый этаж дома. После этого начался пожар.
Обломок упал в Шевченковском районе столицы. В результате этого сгорела квартира и гараж.
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Последствия падения обломков БПЛА в Киеве
В Шевченковском районе от падения обломков выбило окна и сгорел гараж. Житель соседнего дома Петр рассказал, что слышал звуки полета "Шахеда", а затем – взрыв.
Людмила, живущая по соседству со сгоревшей квартирой, отметила, что обломки "Шахеда" упали на балкон.
У нас в соседнюю квартиру попали обломки. Я ничего не видела, меня вынесли на руках. Тушили здесь пожар, дочь носила воду. Когда приехали пожарные, потушили все. Обломки попали на балкон,
– рассказала женщина.
Предварительно известно, что в результате падения обломков пострадал мужчина.
Квартира и гараж, которые сгорели / фото "Киев 24"
Сгоревший гараж: смотрите видео
Ночная атака Киева 13 июля: все, что известно
- В КГВА рассказали, что БПЛА заходили на столицу с разных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей.
- В Офисе генпрокурора отметили, что вооруженные силы России совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры Киева беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, в пяти районах города зафиксировано падение обломков вражеских БПЛА. Идет их идентификация.
- По предварительным данным, четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы с осколочными ранениями.
- Есть повреждения жилых домов и нежилой постройки.
- В настоящее время прокуроры и следователи продолжают принимать меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военными против гражданского населения.