В КГВА обещают скидки на АЗС из-за транспортного коллапса в городе: до когда они действуют

В Киеве на левом берегу из-за вражеской атаки 6 июня были повреждены пути на красной ветке метро, это вызвало транспортный коллапс в столице. Водителям пообещали компенсацию в виде скидок на АЗС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко.

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Где и до когда будут действовать скидки на АЗС для киевлян

Тимур Ткаченко напомнил, что 6 июня в результате российской атаки пострадали пути Киевского метрополитена. Движение по одной из веток метрополитена было невозможно, и в городе возникла осложненная транспортная ситуация.

"Это можно было бы решить за несколько часов. Однако, к сожалению, руководство метрополитена отказалось от помощи Укрзализныци в ликвидации последствий и ремонте путей. Хотя специалисты УЗ уже научились делать такое восстановление максимально оперативно", – сказал глава КГВА.

Он подчеркнул, что люди в Киеве были значительно дольше в дороге, чем обычно. Также было больше пробок, больше использования автотранспорта, а следовательно и топлива.

Решаем эту проблему для киевлян вместе с бизнесом. Я обратился к сетям АЗС. Все кто сейчас движется по Киеву – получат скидки на АЗС всех основных сетей в столице. Скидка начнет действовать в ближайшие минуты и до конца суток,

– написал Ткаченко.

Чиновник отметил, что объем скидок компании определяют в соответствии со своими возможностями. По словам начальника Киевской городской военной администрации, это будет хоть какой-то компенсацией за неудобства от города в такой сложный день.

К слову, российский обстрел в Киеве 6 июня повредил пути и кабели киевского метро между станциями "Дарница" и "Левобережная". Из-за этого поезда двигались только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" на красной ветке.