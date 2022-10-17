Из-под руин в Киеве достали котика: видео, которое не оставит равнодушным

Во время поисково-спасательной операции после атаки дронами-камикадзе в Киеве спасатели обнаружили под завалами кота. Животное удалось спасти и ему оказывают помощь.

Видео спасения кота опубликовал советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Кот был очень испуган.

Обратите внимание Пока спасатели работали на месте удара, их накрыла вторая волна атаки дронами: есть пострадавшие

Как спасли кота

Животное удалось найти под завалами дома в Шевченковском районе Киева.

Вот лучшая иллюстрация украинцев – спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите с каким усердием ему оказывается помощь,

– так подписал видео Кирилл Тимошенко.

В Киеве спасли кота из-под завалов: смотрите видео

Главное о взрывах в Киеве

Утром 17 октября россияне атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Беспилотники запустили со стороны Беларуси. Оккупанты атаковали Шевченковский район города.

В результате разрушен жилой дом. Спасти удалось 19 человек, 4 человека получили травмы, 3 из них госпитализировали.

Также 4 человека погибли, в том числе 59-летняя женщина и молодые супруги, которые ждали ребенка – женщина была на 6-м месяце беременности. Тело еще одного человека обнаружили под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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