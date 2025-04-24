Комбинированный вражеский удар по Киеву и области: жуткие фото и видео последствий
- Российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву и области, вызвав разрушение жилых домов, пожара. Погибли и пострадали люди.
- В Киевской области повреждены жилые дома, магазины, автомобили и остановка транспорта, продолжается ликвидация последствий обстрела.
- В Святошинском районе Киева и Бучанском районе области зафиксированы наибольшие повреждения, на местах работают спасатели и психологи.
Российская армия в ночь на 24 апреля нанесла комбинированный удар по Киеву и области. В результате как в столице, так и в регионе есть попадания, разрушения и повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины, председателя Киевской ОГА Николая Калашника и "РБК-Украина".
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Какие последствия атаки врага по Киеву
В ГСЧС рассказали, что в результате вражеской атаки в столице произошли разрушения в жилых домах. Там продолжаются поиски людей под завалами.
Возникли пожары в гаражах, админздания, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание,
– говорится в сообщении.
Последствия ночной атаки по Киеву 24 апреля / Фото ГСЧС
По предварительным данным, по состоянию на 7:30 погибли по меньшей мере 9 человек, еще более 70 пострадавших. 42 граждан госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.
Сейчас в 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.
На месте попадания в Киеве работают спасатели / Видео "РБК-Украина"
Журналисты также публикуют видео из Святошинского района, который больше всего пострадал в результате российского массированного обстрела Киева.
Что сейчас происходит в Святошинском районе Киева / Видео "РБК-Украина"
Что известно о последствиях атаки врага по Киевской области
Председатель Киевской ОГА Николай Калашник рассказал, что в результате ночной вражеской атаки по области 24 апреля в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе гражданки испытали острую реакцию на стресс, им оказали всю необходимую помощь на месте.
По обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Также повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта,
– рассказал глава ОГА.
Он также отметил, что в Вышгородском районе повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и открытом участке местности. Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.
Последствия вражеской атаки по Киевской области 24 апреля / Фото из телеграм-канала Николая Калашника
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.