Киевщину атаковали ракетой Х-55: из озера достали обломки

Российские войска сегодня атаковали Киевщину ракетой Х-55. Ее обломки извлекли из озера одного из районов Киевщины.

Об этом сообщил глава полиции области Андрей Небитов. Он отметил, что это очередные доказательства преступлений армии России и отличные результаты работы сил ПВО.

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Х-55 – именно этой ракетой россияне пытаются уничтожить украинские города и гражданских,

– написал Небитов

По его словам, полицейские осматривают место происшествия.

Что известно о ракете Х-55 Это крылатые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. В них вместо штатной специальной боевой части установлен имитатор. Х-55 совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Россия атаковала Киев и область 26 января: главное

26 января российские оккупанты выпустили по столице около 20 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили их все. Обломки вражеских ракет были обнаружены на территории нескольких районов области.

В Киевской области враг повредил объекты гражданской инфраструктуры, а также частные и жилые дома.

Кроме того, на территории Киевской области есть попадание в энергетический объект.

Сегодня Россия нанесла 12 массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки известно о 11 погибших, еще 11 человек – получили ранения.