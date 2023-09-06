Отделение полиции, детский санаторий, торговые объекты: последствия утренней атаки в Киевской области
Источник:Андрей Небытов
Полицейские обнародовали кадры последствий ракетной атаки оккупантов в Киевской области. Известно, что повреждено 11 автомобилей.
В результате падения обломков ракет есть повреждения 2 торговых объектов, гаражного кооператива и складских помещений. Также повреждены окна и балконы.
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Последствия утренней атаки в Киевской области
Как рассказали правоохранители, в результате атаки были повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекло также в отделе полиции.
Также повреждены 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий. К счастью, потерпевших нет.
Кроме того, еще в одном из районов Киевщины из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.
Мы также фиксируем воспламенение травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы,
– сообщили правоохранители.
Места падения обломков ракет в Киевской области / фото полиции
Что известно об утренней атаке Украины 6 сентября
- В Воздушных силах рассказали, что враг нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели: 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 25 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 23 воздушных цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
- Также российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице. В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия