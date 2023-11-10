Ночью россияне пытались атаковать Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 10 ноября оккупанты атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Воздушная тревога продолжалась около полутора часов.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки в регионе.

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В Киевской области работали силы ПВО

Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской области ночью работала противовоздушная оборона. Наши защитники сбили все вражеские дроны.

Благодаря профессиональной работе все вражеские цели были сбиты,

– заявил Кравченко.

Он также рассказал, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, пострадавших нет.

Что известно об атаке 10 ноября