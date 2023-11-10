Ночью россияне пытались атаковать Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях

10 ноября 2023, 09:09
Читати новину українською

Источник:

Киевская ОВА

В ночь на 10 ноября оккупанты атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Воздушная тревога продолжалась около полутора часов.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки в регионе.

Смотрите также В Черкасской области обломки "Шахеда" упали в частном секторе: повреждены здания

В Киевской области работали силы ПВО

Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской области ночью работала противовоздушная оборона. Наши защитники сбили все вражеские дроны.

Благодаря профессиональной работе все вражеские цели были сбиты,
– заявил Кравченко.

Он также рассказал, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, пострадавших нет.

Что известно об атаке 10 ноября

  • В ночь на 10 ноября россияне атаковали Украину 6 "Шахедами". Также враг выпустил по стране одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 на Юге.
  • Сил и средств Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины сумели уничтожить 5 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Известно, что силы ПВО работали в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей.
  • О пострадавших не сообщалось. Однако известно, что обломки сбитого дрона упали в частном секторе Золотоношского района.

 

Автор: Анастасія Кушпіт