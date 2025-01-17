Атака БпЛА на Киевщину: полиция и ГСЧС показали фото разрушений
Россия атаковала Киевскую область ударными БпЛА в ночь на 17 января. В результате падения обломков возник пожар в двухэтажном здании, где расположены заведения общественного питания.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и ГСЧС. Там показали кадры с последствиями российского террора.
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Какие последствия атаки БпЛА на Киевщину
В Бучанском районе в результате падения обломков вражеского дрона повреждены частный дом и автомобиль.
В результате загорелось двухэтажное помещение, где расположены заведения общественного питания.
В результате падения обломков загорелся дом / Фото ГСЧС
Как уточнили в ГСЧС, огонь охватил кафе с пристроенной котельной. Спасатели ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров. Огонь тушили 23 спасателя с помощью 6 единиц техники.
Взрывная волна также нанесла повреждения соседнему частному дому.
Как ликвидировали пожар в доме: смотрите видео
Известно, что в результате атаки пострадал 12-летний мальчик – он получил ранение ноги и был госпитализирован. Згодом у Київській ОВА повідомили, що він перебуває у задовільному стані.
Как последствия атаки БпЛА на Киевщину / Фото Полиции Киевщины и ГСЧС
На месте происшествия работают правоохранители. По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство.