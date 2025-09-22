Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир "Киев24".
Какие последствия атаки на Борисполь?
Корреспондентка "Киев24" рассказала о прямом попадании вражеского беспилотника в Борисполе во время ночного обстрела.
Дом полностью разрушен сегодня российской атакой. Он двухэтажный. Сейчас жители дома выносят вещи себе во двор. Они будут искать, где им проживать временно, пока не найдут новое жилье,
– рассказала она.
Журналистка подчеркнула, что в доме теперь проживать невозможно.
Кроме этого, повреждениям подверглись и соседние здания: выбиты окна, разрушены крыши и фасады. Дом напротив остался без электричества и водоснабжения. Повреждены и машины местных жителей.
Ночной обстрел Украины: что известно?
Напомним, что в ночь на 22 сентября россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты запустили управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, по обычным домам. Повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, известно о по меньшей мере трех погибших людях.
В частности, повреждениям подверглась и Киевская область. В ОГА сообщали о пожарах в частных домах в регионе.
В Вышгородском районе ликвидировано возгорание лесной подстилки, в Фастовском – пожар жилого дома. В Обуховском районе обломки повредили многоэтажку.