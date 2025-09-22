Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир "Киев24".

Какие последствия атаки на Борисполь?

Корреспондентка "Киев24" рассказала о прямом попадании вражеского беспилотника в Борисполе во время ночного обстрела.

Дом полностью разрушен сегодня российской атакой. Он двухэтажный. Сейчас жители дома выносят вещи себе во двор. Они будут искать, где им проживать временно, пока не найдут новое жилье,

– рассказала она.

Журналистка подчеркнула, что в доме теперь проживать невозможно.

Кроме этого, повреждениям подверглись и соседние здания: выбиты окна, разрушены крыши и фасады. Дом напротив остался без электричества и водоснабжения. Повреждены и машины местных жителей.

Ночной обстрел Украины: что известно?