Враг ночью атаковал Киевщину: есть пострадавшая, а также разрушение

Российские войска ночью 25 февраля в очередной раз атаковали Киевскую область. В результате вражеских действий в одном из районов есть пострадавшая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Николая Калашника.

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Последствия атаки на Киевскую область

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В результате вражеской атаки в Обуховском районе травмирована женщина 44 лет. Указывается, что у пострадавшей резаная рана ноги. Ее госпитализировали в местную больницу.

Также частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.

В Фастовском районе также зафиксированы повреждения частных домов.

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что подробную информацию предоставят позже.