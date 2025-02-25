Враг ночью атаковал Киевщину: есть пострадавшая, а также разрушение
Российские войска ночью 25 февраля в очередной раз атаковали Киевскую область. В результате вражеских действий в одном из районов есть пострадавшая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Николая Калашника.
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Последствия атаки на Киевскую область
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В результате вражеской атаки в Обуховском районе травмирована женщина 44 лет. Указывается, что у пострадавшей резаная рана ноги. Ее госпитализировали в местную больницу.
Также частично разрушен частный дом и хозяйственные помещения.
В Фастовском районе также зафиксированы повреждения частных домов.
Временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что подробную информацию предоставят позже.