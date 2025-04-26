"Шахеды" атаковали Киевскую область: в области повреждены частные дома

Ночью субботы, 26 апреля, Россия атаковала Украину беспилотниками. В частности, силы ПВО работали в Киевской области.

Пострадавших среди населения нет. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки

По данным местных властей, благодаря работе ПВО уничтожены воздушные цели противника. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

У Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. По состоянию на 08:25 оперативные службы продолжали выявление и ликвидацию последствий вражеской атаки.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует,

– призвали в ОВА.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, ночью агрессор также атаковал Днепропетровскую область. В Каменском дрон попал в многоэтажку, из-за чего возник пожар. Погиб 1 человек, а среди 4 пострадавших – 11-летний ребенок.