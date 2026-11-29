Россия совершила атаку на Киевскую область: в Фастове вспыхнул пожар на рынке
29 ноября российские войска провели массированную атаку на Киевскую область с помощью ударных беспилотников, в результате чего четыре человека получили травмы. Последствия вражеских ударов и падения обломков были зафиксированы сразу в трех районах.
О последствиях вражеских атак сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Каковы последствия атаки на Киевскую область?
Утром в Фастове в результате российской атаки возник пожар на территории рынка. Повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения. Спасатели продолжают тушить возгорание. Информации о пострадавших в Фастове пока нет.
Также ночью в Вышгородском районе повреждены частный дом и автомобиль.
Всего за последние сутки последствия российских атак зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах Киевской области.
В частности, повреждены:
- 8 многоэтажных домов – выбиты окна и повреждено остекление;
- 19 частных домов;
- гаражи и торговые помещения;
- автомобили.
За прошедшие сутки четыре человека получили травмы. Жителям, чье жилье пострадало в результате российских атак, оказывается необходимая помощь.
Россия продолжает проводить атаки на Киевской области с помощью ударных беспилотников. В частности, накануне в результате вражеского удара по Белой Церкви пострадали люди, были повреждены жилые дома и гаражи.