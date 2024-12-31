Россияне цинично обстреляли Киевскую область: в ГСЧС показали последствия атаки

Ночью и утром 31 декабря российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами. В результате удара был поврежден частный дом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Отмечается, что в регионе работали силы ПВО, также есть сбитые цели.

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Какие последствия атаки на Киевскую область

В Киевской ОГА сообщили, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей был поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля.

К сожалению, в результате атаки пострадала женщина 1975 года рождения. Медики диагностировали у нее контузии и острую реакцию на стресс. Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь уже предоставляется.

Сейчас оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Спасатели показали последствия атаки на Киевскую область / Фото: ГСЧС Украины

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, в ночь на 31 декабря российские оккупанты также нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Городской голова Шостки сообщил, что в результате атаки было повреждено 12 многоэтажных жилых домов.