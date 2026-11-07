Повреждения в 5 районах и погибший: Россия нанесла массированный удар по Киевской области

Российские войска провели массированную атаку на Киевскую область с использованием баллистических ракет и ударных дронов, повредив объекты в 5 районах. В больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате обстрела.

Оккупанты наносили удары по объектам энергетики, жилищному сектору и гражданским предприятиям региона. О последствиях 7 ноября сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Каковы последствия обстрела

Наибольшие повреждения зафиксированы в Броварском районе. Там повреждены административное здание, автозаправочная станция, автосалон, два предприятия, производственно-складские помещения и здания двух СТО. Кроме того, взрывной волной и осколками повреждены 11 автомобилей и 10 частных жилых домов.

В Обуховском и Бучанском районах вражеские удары повредили объекты энергетической инфраструктуры. Между тем в Бориспольском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

В Белоцерковском районе взрывная волна повредила 4 частных жилых дома, в которых выбило стекла.

Экстренные службы ликвидируют последствия массированной атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Мужчина, скончавшийся в больнице Броварского района, получил тяжелые ранения накануне вечером. Как сообщалось ранее, во время атаки 6 ноября раненого извлекли из-под завалов с множественными осколочными ранениями головы и туловища, а также ожогами лица.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг нанес удар по подстанциям в Киевской области, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями. Также повреждены энергообъекты в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.