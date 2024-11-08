Повреждены дома, есть пострадавшие и пожары: в Киевской ОГА рассказали о последствиях атаки

Этой ночью враг атаковал Киевскую область ракетами и БПЛА. Воздушная тревога длилась более 12 часов, в течение которой в регионе работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, но есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

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Какие последствия атаки на Киевщину

По состоянию на 9:00 в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксированы повреждения 6 частных домов в 2 районах. Кроме того, повреждены 4 грузовика и 2 легковых авто, а также гаражи,

– говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Киевской ОВА, в не менее 2 районах произошло возгорание травяной и лесной подстилки. Также возник пожар в помещении недействующей АЗС. К счастью, спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.

Как сообщалось ранее, в результате падения сбитых целей во время ракетной атаки пострадали 4 человека. Кравченко сообщил, что все пострадавшие – водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различных степеней.

Так, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Еще двое водителей получили ранения средней тяжести, а четвертый водитель – легкие. Отмечалось, что всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.