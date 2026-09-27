В Вишневом БПЛА попал по дороге с автомобилями: есть погибший и раненые

В результате вражеской атаки на Киевскую область один человек погиб, еще трое получили ранения. Попадания беспилотников привели к возгоранию автомобилей и пожарам в Бучанском и Броварском районах.

О последствиях обстрелов сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В Вишневом Бучанского района в результате попадания вражеского БПЛА повреждены пять автомобилей и возник пожар. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь на месте и в больницах.

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В Броварах из-за вражеского обстрела вспыхнули пожары в складском и офисном зданиях. По предварительным данным, российский удар уничтожил склад транспортной компании ZAMMLER. В этом населенном пункте среди гражданского населения никто не пострадал.

Также в Фастовском районе повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля. Пострадал охранник предприятия. Мужчину госпитализировали в больницу.

На местах всех попаданий работают подразделения ГСЧС и все необходимые экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Официальная информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений продолжает уточняться.

Отметим, что под ударом оказалась также Одесская область. Россияне повредили ряд гражданских объектов, среди которых медицинское учреждение, зерновые склады и инфраструктурные предприятия. В результате обстрела местная инфраструктура понесла существенные разрушения. Кроме того, российские снаряды повредили производственный цех, складские помещения и грузовики. По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек. Еще двое получили ранения.

В Киеве также зафиксировали попадания дронов и падение обломков в нескольких районах. По состоянию на 10:33 известно уже о четырех пострадавших, среди которых две 16-летние девушки. По предварительным данным, в Соломенском районе обломки российского дрона упали на здание учебного заведения.

Также в сети появилась информация о возможном попадании недалеко от станции метро "Берестейская". Из-за усиленной воздушной угрозы для столицы временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.