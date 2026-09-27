Про наслідки обстрілів повідомив очільник Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку на Київщину?

У Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено п'ять автомобілів та спалахнула пожежа. Усім травмованим медики надають необхідну допомогу на місці та в лікарнях.

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У Броварах через ворожий обстріл спалахнули пожежі в складській та офісній будівлях. За попередніми даними, російський удар знищив склад транспортної компанії ZAMMLER. У цьому населеному пункті серед цивільного населення ніхто не постраждав.

На місцях усіх влучань працюють підрозділи ДСНС та всі необхідні екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Офіційна інформація щодо стану потерпілих та обсягу руйнувань продовжує уточнюватися.

Зазначимо, що під ударом була також Одещина. Росіяни пошкодили низку цивільних об'єктів, серед яких медичний заклад, зернові склади та інфраструктурні підприємства. Внаслідок обстрілу місцева інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, російські снаряди пошкодили виробничий цех, складські приміщення та вантажівки. За даними ДСНС, атака забрала життя однієї людини. Ще двоє людей дістали поранення.

У Києві також зафіксували влучання дронів і падіння уламків у кількох районах. Станом на 10:33 відомо вже про чотирьох постраждалих, серед яких дві 16-річні дівчини. За попередніми даними, у Солом'янському районі уламки російського дрона впали на будівлю закладу освіти.

Також у мережі з'явилася інформація про можливе влучання неподалік станції метро "Берестейська". Через посилену повітряну загрозу для столиці тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.