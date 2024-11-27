Враг атаковал Киевскую область ударными дронами: детали последствий рассказали в ОВА

Ночь на 27 ноября в очередной раз оказалась неспокойной для жителей Киевской области. Противник атаковал регион с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", есть повреждения инфраструктуры.

Причиной этого стало падение обломков. К счастью, попаданий в области нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

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Какие последствия атаки на Киевщине

Очередная неспокойная ночь для Киевской области. Враг не прекращает атаки БПЛА. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

Однако, по словам Кравченко, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов взрывной волной повреждено остекление 18 квартир и 3 офисных помещений в 3 многоэтажных домах.

Кроме того, в двух районах области повреждены окна, двери и кровли в 4 частных домах, 4 хозяйственные постройки и гараж. Как отметил руководитель ОВА, оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки на Киевскую область.

"Уже работаем с местными властями и нашими международными партнерами над помощью семьям, собственность которых пострадала", – резюмировал он.

В то же время Национальная полиция Украины показала кадры во время ликвидации последствий.

Из-за вражеской атаки есть разрушения в области / Фото Нацполиции

Напомним, прошлой ночью из-за российской атаки "Шахедами" в области были повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль. Повреждения домов были незначительны – выбиты окна, двери, посеченные фасады.