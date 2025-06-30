Подход к Керченскому мосту: военный эксперт охарактеризовал удар по Крыму

Ночью 28 июня беспилотники атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Было уничтожено 2 российских бомбардировщика СУ-34, еще 2 истребителя повреждены. Возможно, это подход к уничтожению Керченского моста.

Однако для разрушения Крымского моста и освобождения полуострова нужна системность. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Важна системность атак

Роман Свитан отметил, что аэродром "Кировское" расположен на востоке Крыма, ближе к Керчи. Там одна из систем обороны Керченского моста. Для Украины важно уничтожать техническое оборудование, размещенное там технику, боеприпасы и так далее.

Также нужно бить по зенитно-ракетным комплексам врага. Известно, что в результате атаки удалось уничтожить самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Сейчас такие удары нельзя назвать системной работой по ПВО врага в Крыму. Вероятно, это попытки атак, но нет системности, хотя это очень важно.

ПВО восстанавливается. Например, уничтожили "Панцирь". Если до и после этого ничего не бить, то завтра там будет еще один "Панцирь". То есть они восстанавливают систему обороны. Тогда к ПВО, к Керченскому мосту нельзя будет подойти никогда. Чтобы подойти к Крымскому мосту, нужна системность,

– объяснил военный эксперт.

Ежедневно нужно уничтожать российские ресурсы в Крыму. В частности, зенитно-ракетные комплексы. Уничтожение одного "Панцирь-С1" не будет иметь существенного влияния. Однако, возможно, это начало определенных действий. Освободить Крым реально, но для этого нужна системность.