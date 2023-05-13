Оккупанты убили 15-летнюю девушку: жуткие последствия обстрела Константиновки
Источник:Павел Кириленко
Российские захватчики обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли два человека. В частности, известно, что жертвой этого теракта стала 15-летняя девушка-подросток.
В субботу, 13 мая, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об обстреле Константиновки, в результате чего погибли два человека и были ранены еще 11 человек. Также ситуацию прокомментировали в офисе Генерального прокурора.
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Что известно
Стоит сказать, что атаковали оккупанты город с помощью артиллерии и реактивных систем залпового огня "Смерч". Среди пострадавших двое подростков – 15 и 16 лет, а среди погибших – одна девушка-подросток.
Также из-за этого удара:
- полностью разрушен один частный дом;
- повреждены 4 многоэтажки;
- 3 частных дома;
- 2 магазина;
- админздание;
- заведение культуры.
Второй день подряд россияне наносят массированные удары по Константиновке. Несомненно, они будут продолжать бить по гражданским, пока мы их не выгоним с нашей земли,
– написал Кириленко.
Последствия обстрела Константиновки / фото ОВА и Донецкой областной прокуратуры
Кроме того, в Офисе Генпрокурора констатировали, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.
Обратите внимание! В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.
Собственно, не стоит сомневаться, что захватчики будут отвечать за все, что совершили против нашего государства.
Обстрел Николаева
- В ночь на 13 мая российские оккупанты также атаковали Николаев, из-за чего пострадал гражданский объект. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
- По его словам, на первом этаже жилого многоэтажного дома вспыхнул пожар, который вскоре был оперативно ликвидированный пожарными.
- Жертв в результате этого нет, однако есть три пострадавших. Одного человека пришлось даже госпитализировать.