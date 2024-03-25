Не только "Ямал" и "Азов": в Крыму могли поразить еще один российский корабль
Накануне в пока что оккупированном Крыму Силы обороны атаковали еще два российских БДК – "Ямал" и "Азов". Возможно, поражение также получило еще одно судно.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС. Дмитрий Плетенчук рассказал, что уже известно, передает 24 Канал.
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Возможно, потерпел поражение "Иван Хурс"
Сейчас верифицируется информация о возможном поражении еще одного вражеского судна, отметил капитан 3 ранга. Добавил, что один из БДК уже стоит на ремонте на заводе.
Плетенчук также отметил, учитывая повреждения, сейчас из 13 единиц, которые оккупанты приготовили для того, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остаются только три.
Что касается непосредственно кораблей этого проекта из состава именно Черноморского флота не осталось ни одного,
– подчеркнул представитель ВМС.
Также добавил, что было поражено здание военно-морской базы в Севастополе. Кроме того, нанесено огневое поражение по горюче-смазочным складам.
К слову, росСМИ распространяют информацию, что разведывательный корабль "Иван Хурс" поврежден в результате вчерашней атаки на Крым. Отмечают, что по нему якобы попали сразу две ракеты. Также пишут о повреждении воинской части на улице Руднева, БДК "Азов" и "Ямал".
Дмитрий Плетенчук подтвердил, что речь идет о "Иван Хурс". Однако, отметил, что продолжается верификация.
Конечно, такие заявления требуют верификации из нескольких источников. Для того чтобы быть уверенными, что сейчас не дезинформируем с вами украинское общество,
– подчеркнул представитель ВМС.
Кстати, в мае 2023 года "Иван Хурс" атаковали дроны. Об этом официально заявляли оккупанты.
Обратите внимание БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а "Азов" – парадный: что известно о пораженных кораблях
Что известно о поражении этих российских кораблей
- СтратКом ВСУ утром 24 марта сообщил, что украинские защитники успешно поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов".
- Кроме того, центр связи и еще несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
- Гуменюк рассказала, что поражение БДК имеет несколько факторов влияния. Это, действительно, мощный удар по логистике, управлению войсками, ведь среди перечисленного фигурирует и командный пункт, и офицерский состав.
- Также добавила, что происходит переориентирование в управлении войсками, сил и средств, поскольку потеряны конкретные руководители.
- Также это мощный морально-психологический удар по войску в целом.
- ГУР сообщило, что 23 марта во временно оккупированном Крыму было успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России.
- В частности, атаковано 13-й судоремонтный завод ЧФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль "Ямал".
- "По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт", – отметили в ГУР.
- Добавили, что оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля. Кстати, "Ямал" который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.
- В разведке отметили, что другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил обороны против военных объектов России уточняются.