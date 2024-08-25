Россияне обстреляли отель в Краматорске: среди пострадавших иностранные журналисты

Ночью 25 августа бойцы Путина ударили по гражданскому объекту в Краматорске. В частности, обстреляли отель. Уже известно о 2 раненых, еще 1 человек – под завалами.

Все трое пострадавших – журналисты, граждане Украины, США и Великобритании. Кроме отеля, враг повредил многоэтажку поблизости.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия обстрела Краматорска сегодня

Російські загарбники вдарили по Краматорську. Черговою мішенню ворога став готель.

Наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії,

– повідомив голова ОВА.

За даними слідства, о 22:35 24 серпня окупанти вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" по Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал.

На території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла, Ще один їхній колега, ймовірно, перебуває під завалами,

– повідомили в прокуратурі Донецької області.

Росія обстріляла Краматорськ / Фото МВА, прокуратури

Голова ОВА Філашкін зазначив, що окрім готелю, окупанти пошкодили багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція й рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Міський голова повідомив, що пошкоджені приватні будинки. Один поранений у важкому стані, уточнив Олександр Гончаренко. Додав, ступінь завданої шкоди внаслідок ворожого обстрілу міста встановлюють.