Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Окрім готелю, ворог пошкодив багатоповерхівку поблизу.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки обстрілу Краматорська сьогодні

Російські загарбники вдарили по Краматорську. Черговою мішенню ворога став готель.

Наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії,

– повідомив голова ОВА.

За даними слідства, о 22:35 24 серпня окупанти вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" по Краматорську. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал.

На території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла, Ще один їхній колега, ймовірно, перебуває під завалами,

– повідомили в прокуратурі Донецької області.

Росія обстріляла Краматорськ / Фото МВА, прокуратури

Голова ОВА Філашкін зазначив, що окрім готелю, окупанти пошкодили багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція й рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Міський голова повідомив, що пошкоджені приватні будинки. Один поранений у важкому стані, уточнив Олександр Гончаренко. Додав, ступінь завданої шкоди внаслідок ворожого обстрілу міста встановлюють.