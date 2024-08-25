Зауважимо, що усі постраждалі внаслідок обстрілу – іноземні журналісти. Вони є громадянами України, США та Великої Британії.

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Що відомо про удар по Краматорську

Російські війська вдарили по готелю в Краматорську у ніч на 25 серпня. За інформацією від кореспондента "Радіо Свобода", уночі пошуково-рятувальні роботи переривали декілька разів через загрозу повторних обстрілів.

Станом на ранок 25 серпня відомо про двох поранених, ще одна людина продовжує перебувати під завалами.

Наслідки удару по готелю в Краматорську: дивіться відео

Відомо, що усі поранені – журналісти. В міській раді Краматорська уточнили, що 1 потерпілий перебуває у важкому стані.

Знищений готель в Краматорську / Фото Краматорської міської ради

До слова, уночі ворог атакував крилатою ракетою "Іскандер-К", балістичною "Іскандер-М" та 6 керованими авіаційними Х-59/Х-69. Також по Україні було випущено 9 дронів-камікадзе типу "Шахед".