В Кривом Роге попрощались с детьми и 50-летней женщиной, погибшими из-за российского удара

В Кривом Роге 7 апреля проходит прощание с жертвами российского удара по городу, который случился тремя днями ранее. Неравнодушные граждане провели в последний путь 50-летнюю женщину и детей, которые погибли от атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу".

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Что известно о прощании с жертвами обстрела Кривого Рога

Журналисты рассказали, что в Кривом Роге попрощались с 7-летним Радиславом Яцко. Мальчик ехал в авто, отец был за рулем, возвращались с дачи. В машине также были его мама, 8-месячная младшая сестра и прабабушка. Отец и прабабушка в больнице.

Бабушка 7-летнего Радислава рассказала, что он был настоящим солнышком, учился во втором классе и любил свою маму и всю семью.

Он каждый вечер говорил: "Мамочка, я тебя люблю. Папочка, я тебя люблю, Аделиночка, я тебя люблю". Он очень ждал появление своей сестренки, целовал маму в животик и говорил, что все будет хорошо,

– поделилась Таисия.

Классная руководительница погибшего мальчика Ирина рассказала, что когда семья Радислава ехала в авто, сразу начались взрывы в городе и горели другие машины. Дядя мальчика Руслан вспоминает, что Радислав был сильным духом, помогал, никому не мог отказать в этом, вообще был светлым ребенком.

С Радиславом, который погиб из-за российского удара по Кривому Рогу, попрощались родные и близкие / Видео "Радио Свободы"

Также в городе попрощались с 50-летней Викторией Головко. Она гуляла с сыном на детской площадке. Он сейчас в медучреждении, у него повреждена рука. О том, что мама погибла, еще не знает.

В Кривом Роге провели в последний путь Викторию Головко / Видео "Радио Свободы"

А в женском монастыре попрощались с 15-летними Алиной Куценко и Даниилом Никитским. Они были парой. После школы Алина поспешила на встречу со своим парнем Даниилом. Их отпели и похоронят вместе.

Каким было прощание с Алиной Куценко и Даниилом Никитским / Видео "Радио Свободы"

К слову, в Кривом Роге также провели в последний путь и погибшего в результате вражеской атаки 9-летнего Германа Трипольца. Врачи боролись за жизнь ребенка до последнего, но из-за многочисленных травм его спасти не удалось.