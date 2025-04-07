Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу".

До теми На місці удару Росії по Кривому Розі відслужили панахиду за загиблими

Що відомо про прощання з жертвами обстрілу Кривого Рогу

Журналісти розповіли, що у Кривому Розі попрощалися з 7-річним Радиславом Яцком. Хлопчик їхав в авто, батько був за кермом, поверталися з дачі. В машині також були його мама, 8-місячна молодша сестра та прабабуся. Батько і прабабуся в лікарні.

Бабуся 7-річного Радислава розповіла, що він був справжнім сонечком, вчився у другому класі та любив свою матусю та всю родину.

Він кожного вечора казав: "Мамусю, я тебе люблю. Татусю, я тебе люблю, Аделіночко, я тебе люблю". Він дуже чекав появу своєї сестрички, цілував маму у животик та казав, що все буде добре,

– поділилася Таїсія.

Класна керівниця загиблого хлопчика Ірина розповіла, що коли родина Радислава їхала в авто, одразу почалися вибухи у місті та горіли інші автівки. Дядько хлопчика Руслан згадує, що Радислав був сильним духом, допомагав, нікому не міг відмовити у цьому, загалом був світлою дитиною.

З Радиславом, який загинув через російський удар по Кривому Рогу, попрощалися рідні та близькі / Відео "Радіо Свободи"

Також у місті попрощалися із 50-річною Вікторією Головко. Вона гуляла з сином на дитячому майданчику. Він зараз в медзакладі, в нього пошкоджена рука. Про те, що мама загинула, ще не знає.

У Кривому Розі провели в останню путь Вікторію Головко / Відео "Радіо Свободи"

А у жіночому монастирі попрощалися з 15-річними Аліною Куценко та Данилом Нікітським. Вони були парою. Після школи Аліна поспішила на зустріч зі своїм хлопцем Данилом. Їх відспівали та поховають разом.

Яким було прощання з Аліною Куценко та Данилом Нікітським / Відео "Радіо Свободи"

До слова, у Кривому Розі також провели в останню путь і загиблого внаслідок ворожої атаки 9-річного Германа Тріпольця. Лікарі боролися за життя дитини до останнього, але через численні травми його врятувати не вдалося.