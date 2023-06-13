Ракета попала в жилую многоэтажку в Кривом Роге – последствия жуткие

В Кривом Роге в Днепропетровской области в жилой многоквартирный дом попала российская ракета. В соседних домах также есть повреждения, вылетели стекла.

Воздушная тревога ночью 13 июня в Украине была из-за очередной атаки врага с воздуха. Против украинцев использовали дроны и крылатые ракеты авиационного базирования из Каспийского региона России.

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Ракетная атака на Кривой Рог 13 июня: что известно

Руководитель районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 03:26 написал в телеграме: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет". Впоследствии он опубликовал сообщение о жутких последствиях этих взрывов.

Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, и, вероятно, люди под завалами. Полная информация – после ликвидации.

Все необходимые службы работают на месте, заканчивают тушить пожары. Информацию о пострадавших и разрушениях будут уточнять. Фото и видео пока публикуют местные люди, и там уже видно, что последствия атаки жуткие.

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