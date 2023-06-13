Ракета попала в жилую многоэтажку в Кривом Роге – последствия жуткие
В Кривом Роге в Днепропетровской области в жилой многоквартирный дом попала российская ракета. В соседних домах также есть повреждения, вылетели стекла.
Воздушная тревога ночью 13 июня в Украине была из-за очередной атаки врага с воздуха. Против украинцев использовали дроны и крылатые ракеты авиационного базирования из Каспийского региона России.
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Ракетная атака на Кривой Рог 13 июня: что известно
Руководитель районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 03:26 написал в телеграме: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет". Впоследствии он опубликовал сообщение о жутких последствиях этих взрывов.
Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, и, вероятно, люди под завалами. Полная информация – после ликвидации.
Все необходимые службы работают на месте, заканчивают тушить пожары. Информацию о пострадавших и разрушениях будут уточнять. Фото и видео пока публикуют местные люди, и там уже видно, что последствия атаки жуткие.
Ночной удар по Днепропетровщине: краткая хронология
- Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 01:42 вместе с рядом других регионов Украины. Сначала речь шла об угрозе применения россиянами дронов-камикадзе типа "Шахед".
- Через два часа тревога охватила всю страну, ведь из Каспийского региона России враг запустил крылатые ракеты авиационного базирования со стратегических бомбардировщиков.
- Приблизительно 02:50 уже стало известно, по информации мониторинговых пабликов, что в украинское воздушное пространство вошли ракеты.
- После 3 утра местные жители Днепропетровщины уже слышали звуки взрывов – работали силы ПВО.
- Около 4 часов мониторы сообщили, что, предварительно, в Кривом Роге был прилет – ракета попала прямо в многоэтажный жилой дом.
- Сирены об отбое угрозы в Днепропетровской области прозвучали в 04.41.