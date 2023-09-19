К счастью, обошлось без жертв. Но повреждено немало зданий, информирует 24 Канал. Местная жительница рассказала детали обстрела.

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Взрыв в Кривом Роге

Атака была около трех ночи, отметила местная жительница Вера в интервью "Суспильному". Она живет примерно в полукилометре от места удара. Вместе со своей семьей женщина находилась дома.

Мы быстро оделись, дети пошли на улицу, а я сидела в коридоре. Дай бог все здоровые и живые,

– сказала она.

Дом Веры уцелел, но кафе, владелицей которого она является, повреждено.

Глава местной военной администрации Александр Вилкул в своем Телеграмме написал, что службы ликвидируют последствия попадания. А ПВО подтвердило, что это была баллистика – ракета "Искандер-М".

"Ликвидируем последствия сегодняшнего утреннего поражения. (Пострадали – 24 Канал) один детский сад, школа, 20 многоквартирных домов. Окна и балконы коммунальщики за сегодня закроют пленкой, плюс выдаются необходимые строительные материалы. В течение недели – максимум 10 дней бригады заменят окна. Работает техника, бригада коммунальщиков", – отметил Вилкул.

Кроме Кривого Рога, враг нанес удары по Никопольщине и Марганецкой громаде, о чем сообщили в Днепропетровской ОВА. В результате ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести. Есть поврежденные дома.

В целом российские оккупанты в ночь на 19 сентября запустили 30 БпЛА по территории Украины.

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