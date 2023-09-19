На щастя, обійшлося без жертв. Але пошкоджено чимало будівель, інформує 24 Канал. Місцева мешканка розповіла деталі обстрілу.
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Вибух у Кривому Розі
Атака відбулася близько третьої ночі, відзначила місцева мешканка Віра в інтерв'ю "Суспільному". Вона мешкає приблизно за пів кілометра від місця удару. Разом зі своєю родиною жінка перебувала вдома.
Ми швидко вдягнулися, діти пішли на вулицю, а я сиділа в коридорі. Дай бог всі здорові та живі,
– сказала вона.
Будинок Віри уцілів, але кафе, власницею якого вона є, пошкоджене.
Очільник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Телеграмі написав, що служби ліквідовують наслідки влучання. А ППО підтвердило, що це була балістика – ракета "Іскандер-М".
"Ліквідуємо наслідки сьогоднішнього ранкового ураження. (Постраждали – 24 Канал) один дитячий садок, школа, 20 багатоквартирних будинків. Вікна та балкони комунальники за сьогодні закриють плівкою, плюс видаються необхідні будівельні матеріали. Протягом тижня – максимум 10 днів бригади замінять вікна. Працює необхідна техніка, бригада комунальників", – відзначив Вілкул.
Крім Кривого Рогу ворог завдав ударів по Нікопольщині та Марганецькій громаді, про що повідомили у Дніпропетровській ОВА. Внаслідок цього поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, у стані середньої тяжкості. Є пошкоджені будинки.
Загалом російські окупанти в ніч на 19 вересня запустили 30 БпЛА по території України.
Атака на Україну 19 вересня: основні новини
- У Львові зафіксовано влучання в промисловий склад. Знищено 300 тонн гуманітарної допомоги. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого – 26-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Згодом стало відомо про загиблого, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів.
- По Слов'янську росіяни випустили 4 ракети. Пошкоджень зазнали навчальний заклад, гуртожиток, приватний будинок. Попередньо, минулося без постраждалих. Також вибухи чулися в Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
- Під обстрілами й Херсон. Вночі один зі снарядів ворога влучив у лікувальний заклад в обласному центрі. Зранку росіяни влучили у тролейбус в самому місті. Згодом стало відомо, що 57-річний чоловік помер у лікарні. Після обіду загарбники обстріляли з артилерії один з вишів.