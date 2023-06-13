Обстрел Кривого Рога: 10 человек в тяжелом состоянии, 3 в крайне тяжелом, еще 5 – под завалами

Ночью оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.

Под завалами, вероятно, есть люди. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.

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Люди оказались под завалами

Александр Вилкул рассказал, что ночью было 6 вражеских ракет. Есть 5 попаданий, однако никакого отношения к военным объектам нет.

25 раненых. Из них 10 тяжелых и трое крайне тяжелых,

– отметил начальник военной администрации.

Добавим, что количество жертв в Кривом Роге выросло до шести. Разбор завалов продолжается. Локализация пожара завершилась. Многие потеряли свои квартиры. Расселением уже занимаются.

Что известно о последствиях ночной атаки России на Кривой Рог

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами. Три из них сбили наши защитники. Однако есть прилеты. Повреждены гражданские объекты.

Изуродованная пятиэтажка. Горели квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров.

Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Также повреждены 6 легковых машин.

Еще 4 травмированы – на другой локации, где горели здание и авто. Пожар уже потушен.

Повреждено автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Разрушена хозяйственная постройка.

Есть повреждения в спасательном подразделении.

Владимир Зеленский уже отреагировал на террористическую атаку оккупантов. Отметил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. "Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – подчеркнул президент.

Под завалами находятся. В то же время Вилкул отметил, что речь идет не о многоэтажке.