Обстрел Кривого Рога: 10 человек в тяжелом состоянии, 3 в крайне тяжелом, еще 5 – под завалами

13 июня 2023, 10:22
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Александр Вилкул

Ночью оккупанты атаковали Кривой Рог ракетами. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Под завалами могут находиться люди.

Под завалами, вероятно, есть люди. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога.

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Люди оказались под завалами

Александр Вилкул рассказал, что ночью было 6 вражеских ракет. Есть 5 попаданий, однако никакого отношения к военным объектам нет.

25 раненых. Из них 10 тяжелых и трое крайне тяжелых,
– отметил начальник военной администрации.

Добавим, что количество жертв в Кривом Роге выросло до шести. Разбор завалов продолжается. Локализация пожара завершилась. Многие потеряли свои квартиры. Расселением уже занимаются.

Важно! Под завалами находятся 5 человек. В то же время Вилкул отметил, что речь идет не о многоэтажке.

Что известно о последствиях ночной атаки России на Кривой Рог

  • Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты атаковали Кривой Рог крылатыми ракетами. Три из них сбили наши защитники. Однако есть прилеты. Повреждены гражданские объекты.

  • Изуродованная пятиэтажка. Горели квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров.

  • Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Также повреждены 6 легковых машин.

  • Еще 4 травмированы – на другой локации, где горели здание и авто. Пожар уже потушен.

  • Повреждено автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Разрушена хозяйственная постройка.

  • Есть повреждения в спасательном подразделении.

  • Владимир Зеленский уже отреагировал на террористическую атаку оккупантов. Отметил, что российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей.

    "Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – подчеркнул президент.

Автор: Юлія Лобурак