Россия использовала стратегический запас дальнобойных ракет на атаки трансформаторных будок, – Игнат

С середины осени россияне совершили ряд массированных ракетных ударов, атакуя объекты энергетической инфраструктуры Украины. По словам спикера Воздушных сил, это изрядно ударило по запасу ракет.

В эфире телеканала Freeдом Юрий Игнат рассказал, что враг использовал стратегический запас дальнобойных высокоточных ракет. Но это не значит, что можно расслабиться, ведь оккупанты продолжают пополнять свои запасы, передает 24 Канал.

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Стратегический запас враг исчерпал

У противника недостаточно высокоточных дальнобойных ракет. Израсходован стратегический запас. Не все. Потому что сейчас скажут, что я заявил, что ракеты все потрачены. Нет, дальнобойных и высокоточных ракет, таких как крылатые ракеты Х-101, "Калибр", а также баллистических "Искандер М", которые противник использовал с самого начала войны в разных целях,

– подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что больше всего ракет – около 800 единиц – российские военные выпустили по инфраструктуре и топливно-энергетическому сектору нашего государства. Следует понимать, что определенный запас у врага все еще есть.

Но ему нужно будет копить ракеты. Делать это будет очень непросто. Особенно, если учитывать тот факт, что накапливали их годами. И весь этот запас использовали на "трансформаторные будки".

Поскольку стратегический запас дальнобойных ракет иссяк, враг наносит новый тип атак. Он не только наносит удары из установок типа С-300, но и используют авиационные бомбы, которыми бьют по Югу.

Может быть волнообразная атака