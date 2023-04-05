В ефірі телеканалу Freeдом Юрій Ігнат розповів, що ворог використав стратегічний запас далекобійних високоточних ракет. Але це не означає, що можна розслабитися, адже окупанти продовжують поповнювати свої запаси, передає 24 Канал.

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Стратегічний запас ворог вичерпав

У противника недостатньо високоточних далекобійних ракет. Витрачено стратегічний запас. Не всі. Тому що зараз скажуть, що я заявив, що ракети всі витрачені. Ні, далекобійних і високоточних ракет, таких як крилаті ракети Х-101, "Калібр", а також балістичних "Іскандер М", які противник використовував від самого початку війни в різних цілях,

– наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що найбільше ракет – близько 800 одиниць – російські військові випустили по інфраструктурі та паливно-енергетичному сектору нашої держави. Слід розуміти, що певний запас у ворога все ще є.

Але йому потрібно буде накопичувати ракети. Робити це буде вкрай непросто. Особливо, якщо враховувати той факт, що накопичували їх упродовж років. І весь цей запас використали на "трансформаторні будки".

Оскільки стратегічний запас далекобійних ракет вичерпався, ворог завдає новий тип атак. Він не лише завдає ударів з установок типу С-300, а й використовують авіаційні бомби, якими б'ють по Півдню.

Може бути хвилеподібна атака